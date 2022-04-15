الامارات | السد يهزم الوحدات في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن السد يهزم الوحدات في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق السد القطري فوزا كبيرا على الوحدات الأردني 5 / 2، اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورفع السد رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل لمركز الثاني بفارق الأهداف خلف ناساف الأوزبكي متصدر الترتيب، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الجمعة مع الفيصلي السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدات عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في الترتيب.

وتقدم السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 23 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أحمد سمير التعادل للوحدات في الدقيقة 42، فيما سجل محمد أنس الهدف الثاني للفريق الأردني في الدقيقة 44. وفي الدقيقة 58 سجل سانتي كازورلا الهدف الثاني للسد، قبل أن يضيف أندريه أيو الهدف الثالث في الدقيقة 62، فيما سجل رودريجو تاباتا الهدف الرابع في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد وعد الهدف الخامس للسد.

يذكر أن مدينة الدمام السعودية تستضيف منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني وناساف الأوزبكي.

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