شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمد تونى في مباراة سيراميكا وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد تونى لاعب سيراميكا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثانى في مباراة فيوتشر بالدقيقة 55 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وألغى طارق مجدى حكم مباراة سيراميكا وفيوتشر هدف وينفول كوبينا لاعب سيراميكا بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR" قبل أن يسجل محمد رضا بوبو هدف التقدم لفيوتشر من تسديدة قوية في الدقيقة 11، ثم أحمد عاطف الهدف الثانى لفيوتشر في الدقيقة 33.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعى – عمر كمال.

خط الوسط: محمد رضا – كريم نيدفيد – محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: علاء عطا – عبد الله محمود – سيف تقا – أحمد محسن.

خط الوسط:محمد توني – محمود نبيل – وينفول كوبينا – بلال السعيداني – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين.

يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.