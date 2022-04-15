شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالقميص الأحمر و الرجاء بالأخضر قبل مباراة الغد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.