شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بالقميص الأحمر و الرجاء بالأخضر قبل مباراة الغد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.
وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.
وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.
ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي في العاشرة مساء غد السبت على ملعب الأهلي و السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.