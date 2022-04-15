شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بانتقال الجزيري إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود اتجاه داخل إدارة النادي للموافقة علي احتراف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل تأكيد اللاعب لإدارة النادي عن وجود عروض من بعض الأندية السعودية ويتم تجهيزها لتقديمها رسميا الي إدارة النادي.

أضاف المصدر أن إدارة النادي ترحب ببيع اللاعب في حالة وصول عرض مناسب يليق باسم الزمالك واللاعب خاصة أنه المهاجم الاول للمنتخب التونسي وسيشارك في بطولة كأس العالم المقبلة بقطر، واختتم المصدر حديثه بأنه في حالة وصول عروض رسمية فقط لإدارة النادي ولن يتم النظر لاي عروض شفوية أو إعلامية.

من ناحية أخرى يعود إمام عاشور لاعب وسط الزمالك لقيادة وسط الفريق فى مباراته الهامة أمام الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

كان فيريرا المدير الفنى للزمالك منح اللاعب جزء من الراحة فى اللقاء الماضى أمام فاركو عندما أجلسه على الدكة وبدأ اللقاء بطارق حامد وإسلام جابر ، وحل عاشور بديلا فى الشوط الثانى .

ويسعى المدير الفنى لإيجاد عدد من اللاعبين البدلاء بسبب ضغط المباريات المقرر أن يواجهه الفريق فى اللقاءات المقبلة فى ظل سعيه نحو المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى .

ويعيش إمام عاشور حالة من التوهج الكروى مع الزمالك والمنتخب الوطنى الذى شارك معه مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية واشترك فى لقاء النهائى أمام السنغال ، ثم شارك فى لقاء الإياب من الدور النهائى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 أمام السنغال ، وعاد وشارك مع الزمالك فى مبارياته المحلية والأفريقية ونجح فى إحراز هدف الفوز على بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض 3/2 .