شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لأوباما .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك تعليمات خاصة ليوسف أوباما لاعب الفريق خلال التدريبات من أجل تنفيذها فى المباريات المقبلة اعتبارا من لقاء الاتحاد السكندرى المقرر إقامته بالإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

ويسعى فريق الزمالك للعودة للإنتصارات من جديد والتى توقفت بالتعادل السلبى أمام فاركو فى الجولة الماضية ، بينما سيحاول لاعبو الإتحاد السكندرى تحقيق المفاجأة والفوز الغائب عن الفريق منذ 7 جولات .

ووضع المدير الفنى للفريق الأبيض برنامج خاص لأوباما مع منحه تعليمات خاصة للعودة لمستواه من جديد على أمل صناعة الأهداف لزملائه وإحراز الأهداف مرة أخرى خاصة وأن اللاعب معروف عنه إحرازه للعديد من الأهداف ، وطلب المدير الفنى من اللاعب ضرورة الزيادة خلف المهاجمين داخل منطقة الجزاء .

ويعيش أوباما حالة من التذبذب الفنى أبعدته عن الأهداف المؤثرة مع الفريق الأبيض ، بالإضافة لخروجه من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب تماما بالرغم من أنه يجيد اللعب فى رقم 10 التى تعتبر أحد المراكز القليلة فى الكرة المصرية .