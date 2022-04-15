شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: جيلنا لم يأخذ حقه بالزمالك ولو كنا بالأهلى كانت الدنيا أتغيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك والمنتخب السابق، أن جيله لم يأخذ حقه في الزمالك في الفترة الحالية ولا يوجد على الساحة الرياضة رغم الإنجازات التي حققها وأبرزها آخر لقب لدورى أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف خلال تصريحاته إذاعية "مش عارف ليه جيلى مش واخد حقه في الإعلام ولا في العمل داخل الزمالك رغم ما حققه من إنجازات كبيرة للقلعة البيضاء، ولو كنا في الأهلى لأصبح لنا شأن آخر، ولم تمنح لنا الفرصة حتى الآن".

وأضاف: "حققت مع الزمالك 10 بطولات وكنا نسيطر على الألقاب حتى عام 2004 عندما دخل الزمالك في المشاكل الإدارية والمحاكم والاستغناء عن نجوم الفريق وتم تعويضهم بلاعبين أقل كفاءة منهم ولا يصلحوا للزمالك".

وعن فيريرا، قال وليد صلاح: "فيريرا مدرب كبير، ولكن الزمن أتغير عن 2005 سواء في الزمالك واللاعبين أو في المنافسين ويحتاج وقت ولاعبين للنجاح وتحقيق البطولات".

وأوضح: "الزمالك مطالب بالحفاظ على نجومه التي تقدر حجم الزمالك واسمه، ومن يريد الرحيل مع ألف سلامة، ويجب التركيز على نوعية اللاعبين التي يتم شراؤها لتقدم الكثير والبطولات".