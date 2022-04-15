شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يتقدم بالهدف الثانى لـ فيوتشر فى شباك سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عاطف لاعب فيوتشر الهدف الثانى لفريقه في شباك سيراميكا في الدقيقة 34 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل فيونشر كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال

خط الوسط: محمد رضا – كريم نيدفيد – محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا – عبد الله محمود – سيف تقا – أحمد محسن

خط الوسط:محمد توني – محمود نبيل – وينفول كوبينا – بلال السعيداني – محمد إبراهيم

خط الهجوم: شادي حسين

يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.