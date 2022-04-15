شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفرض التعادل السلبي على غزل المحلة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وضيفه الجونة على وقع التعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أخطر فرص اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى من أحمد النادري لاعب فريق غزل المحلة ولكن الأخير سدد كرة أبعدها الحارس عماد السيد بشكل رائع من منتصف مرماه، وشهد هذا الشوط محاولات على استحياء من الفريقين لكن دون أن يتغير مؤشر اللقاء.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي: "عماد السيد في حراسة المرمى، وألآن كيمباباي وطارق سامي وعمرو سعداوي وعمر طارق في الدفاع، ونور السيد وإسلام محارب وإسلام عبد النعيم ومحمود شبراوي وكريم طارق في الوسط، وأرنوواد في الهجوم.

فيما جاء تشكيل المحلة على النحو التالي: "عمرو شعبان ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عادل ومصطفى العش وحميد ماو وأحمد الندري وهشام عادل وإبراهيم كونيه وباولن فوافي وعبده يحيى".

مباراة اليوم يدخلها الفريقان بهدف واحد وهو الثلاث نقاط، حيث سقط غزل المحلة أمام بيراميدز في آخر مواجهاته في الدوري بهدف نظيف، في المقابل سقط الجونة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

بينما يحل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 14 هدفا.