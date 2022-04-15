شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق ومحارب وأرنوواد يقودون هجوم الجونة أمام المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقيت بعد قليل على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي: "عماد السيد في حراسة المرمى، ووألان كيمباباي وطارق سامي وعمرو سعداوي وعمر طارق في الدفاع، ونور السيد واسلام محارب واسلام عبد النعيم ومحمود شبراوي وكريم طارق في الوسط، وأرنوواد في الهجوم





مباراة اليوم يدخلها الفريقان بهدف واحد وهو الثلاث نقاط، حيث سقط غزل المحلة أمام بيراميدز في آخر مواجهاته في الدورى بهدف نظيف، في المقابل سقط الجونة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

بينما يحل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 14 هدفا.