شكرا لقرائتكم خبر عن إستياء وغضب في النادي الأوليمبي بسبب نقاط فريق حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الاستياء الشديد داخل اروقة النادي الاوليمبي في اعقاب الانباء التي ترددت حول اضافة ثلاثة نقاط لرصيد فريق حرس الحدود في جدول مسابقة دورى القسم الثاني عقب تقدم مسؤلي حرس الحدود بشكوي رسمية الي لجنه المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى الرجاء المطروحي بسبب اشراك لاعب غير مسجل ، وفي المباراة التي انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد ، حيث تم تقديم الشكوي بعد مرور اكثر من شهرين من المباراة علي غير الموعد القانوني لتقديم الشكوي ، الامر الذي يؤثر بشكل مباشر علي المنافس " فريق الاوليمبي" .

ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها أندية بحري والإسكندرية، برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق الأوليمبي ، ويستضيف الأوليمبي نظيره حرس الحدود يوم الخميس 9 مايو ضمن الجولة 26 لمسابقة دورى القسم الثاني .

ومن جانبه أكد ناصر الشاذلي ، رئيس النادى الاوليمبي ، علي ان مجلس الادارة متمسك بحق النادى في الحفاظ علي علي حقه في المنافسه دون مجاملات او اضافة نقاط للمنافس المباشر لفريق الأوليمبي خاصة مع اقتراب منافسات الموسم الجاري من الختام .

وقال " الاوليمبي يمتلك شعبية كبيرة وتاريخ عريق ولن نتهاون في حقوقنا في المنافسة الشريفة علي التأهل الي الدورى الممتاز خاصة بعد تصدرنا جدول الترتيب معظم جوالات هذا الموسم عن جدارة "

واضاف مصدر مطلع داخل النادي بان مجلس الادارة يعتزم تصعيد الامر في حال اصدار قرار رسمي بحصول حرس الحدود علي النقاط الثلاثة ، بتقديم شكوي الي اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " خاصة وأن المشرف العام علي فريق حرس الحدود السابق هو نفسه عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي .