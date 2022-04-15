شكرا لقرائتكم خبر عن الـ"VAR " يلغى هدف سيراميكا وبوبو يتقدم لـ فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى طارقى مجدى حكم مباراة سيراميكا وفيوتشر هدف وينفول كوبينا لاعب سيراميكا بعد اللجوء إلى تقنية الـ" VAR " قبل أن يسجل محمد رضا بوبو هدف التقدم لفيوتشر من تسديدة قوية في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحاء تشكيل فيونشر كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال

خط الوسط: محمد رضا – كريم نيدفيد – محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت

خط الهجوم: أحمد عاطف

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا – عبد الله محمود – سيف تقا – أحمد محسن

خط الوسط:محمد توني – محمود نبيل – وينفول كوبينا – بلال السعيداني – محمد إبراهيم

خط الهجوم: شادي حسين

يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.