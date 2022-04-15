شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستكشف الرجاء المغربي بالفيديو مع لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي فقرة في تدريب الفريق الأحمر لمشاهدة مقاطع فيديو لفريق الرجاء المغربي قبل المباراة التي تجمعهما السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للتعرف على أسلوب لعب الفريق المغربي.

وحرص موسيماني على إطلاع لاعبي الأهلي على بعض الجوانب الفنية في صفوف الرجاء مثل طريقتهم في بناء الهجمة والتحضير من الأطراف واختراق خطوط المنافسين وموقفهم وقت الاستحواذ على الكرة وعندما يكونو الفريق في وضعية دفاعية.

كما حرص موسيماني على شرح بعض الثغرات ونقاط الضعف في صفوف الرجاء للتركيز عليها واستغلالها في مباراة الذهاب من أجل اختراق حصون الفريق المغربي وتحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز بنتيجة كبيرة قبل السفر لخوض موقعة الإياب بالمغرب.

وشهد مران الأهلي خوض اللاعبين جانبًا مكثفًا من التدريبات البدنية في بداية المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة لمدة 30 دقيقة في بداية المران.