شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15 إبريل العديد من الاحداث الرياضية منها عمار حمدي يواصل التدريبات التأهيلية بعد إصابة الرباضة الصليبي ..حقيقة مفاوضات بيراميدز مع معين الشعباني.

رحلة عمار حمدى نجم الأهلى مع التأهيل من إصابة الصليبي

https://www.youm7.com/5729533

مازال عمار حمدى لاعب الأهلى يواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها فى معسكر الفريق بكأس العالم للأندية الماضى فى الإمارات، حيث أدى اللاعب جزء من مرحلة التأهيل قبل السفر إلى قطر لاستكمال البرنامج العلاجى.

ماذا قدم موسيماني أمام أندية المغرب فى 14 مواجهة قبل موقعة الرجاء؟

https://www.youm7.com/5728909

يستضيف النادي الأهلي في العاشرة مساء السبت، نظيره الرجاء المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذى يقام على استاد السلام، في سهرة رمضانية لا تقبل التهاون من لاعبي القلعة الحمراء الذين يدافعون عن اللقب الذي يحمله الفريق الأحمر في أخر نسختين.

نيمار ينافس شيكابالا فى التشكيلة الأساسية للزمالك أمام الاتحاد السكندري

https://www.youm7.com/5729182

دخل سيد نيمار لاعب فريق الزمالك الشاب ، والعائد من رحلة احتراف لمدة 6 شهور بالدورى التايلندى في منافسة قوية مع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للدخول في التشكيلة الاساسية للفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

أيمن أشرف: الأهلي يعلم صعوبة مباراة الرجاء لكن هدفنا واضح وواحد

https://www.youm7.com/5729477

قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة الرجاء غدًا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال صعبة ومهمة، ولكنه وزملاءه لديهم هدف واحد هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة والتأهل لمواصلة مشوار البطولة.

تذكرتي تعلن عن بوابات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

https://www.youm7.com/5729414

أعلنت شركة تذكرتي المتخصصة في تنظيم ودخول الجماهير للمباريات، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن أماكن دخول الجماهير لمباراة الإهلي والرجاء المغربي المقرر لها غدا ضمن مباريات دور الـ 8 لدوري ابطال افريقيا.

كل ما تريد معرفته عن استعدادات وترتيبات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي

https://www.youm7.com/5729153

أصبح الشغل الشاغل حاليا لجماهير الزمالك تجديد ملف نجوم الفريق التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وهم محمد أبو جبل وطارق حامد وعمر السعيد ورزاق سيسيه وعمر السعيد وأشرف بن شرقى وهو الأمر الذى أثار بلبلة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توديع دورى الأبطال الأفريقى من دور المجموعات وخروج مرتضى منصور رئيس النادى بقرار يؤكد عدم تجديد عقد أى لاعب من اللاعبين التى ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .

هل يتحمل الأهلى 15 مليون جنيه تكلفة الحكام الأجانب لنهاية الموسم؟

https://www.youm7.com/5728946

وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح على طلب النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى هذا الموسم، بشرطين الأول أن يتحمل الأهلى تكلفة الحكام الأجانب لجميع المباريات، والثانى أن يتم إبلاغ اتحاد الكرة قبل 15 يوما من المباراة.

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع معين الشعبانى لتدريب الفريق

https://www.youm7.com/5728893

كشف مصدر مقرب من معين الشعباني المدير الفني للنادى المصرى حقيقة وجود مفاوضات مع فريق بيراميدز، لتولي الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، والذى تولى مؤخراً مسئولية تدريب المنتخب الوطني.