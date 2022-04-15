شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى وفوافي يقودان هجوم غزل المحلة أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:"عمرو شعبان ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عادل ومصطفى العش وحميد ماو وأحمد النادري وهشام عادل وإبراهيم كونيه وباولن فوافي وعبده يحيى".

مباراة اليوم يدخلها الفريقان بهدف واحد وهو الثلاث نقاط، حيث سقط غزل المحلة أمام بيراميدز في آخر مواجهاته في الدورى بهدف نظيف، في المقابل سقط الجونة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

بينما يحل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 14 هدفا.