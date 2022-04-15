شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب لاعبى بيراميدز بمساعدته فى الخروج المشرف قبل قيادة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفنى الحالى لفريق بيراميدز من لاعبيه ضرورة مساعدته على الرحيل بطريقة مثالية قبل أن يترك القيادة الفنية للفريق السماوى من أجل أن يتولى قيادة منتخب مصر.

وشدد جلال على لاعبيه ضرورة العمل على تحقيق الفوز فى مواجهتى مازيمبى الكونغولى والوصول لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حتى يكون خير وداع لكتيبة بيراميدز قبل الرحيل وتولى قيادة الفراعنة.

وتحدث إيهاب جلال مع لاعبيه، مؤكدًا إن مواجهتى مازيمبى سيكونا الأخيرتين له مع بيراميدز، ويأمل فى أن يحقق خلالهما الفوز ويقود الفريق للدور المقبل بالبطولة الكونفدرالية.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان مسئولو نادى بيراميدز توصلوا لاتفاق مع اليونانى تاكيس جونياس ليتولى قيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال الذى سيرحل بعد مواجهتي مازيمبى، لاسيما وإن الإدارة كانت تفاضل بين جونياس والبرتغالى جيمى باتشيكو قبل أن تستقر على المدرب اليونانى خاصة فى ظل علاقته الطيبة بالإدارة واللاعبين فى الولاية الأولى.