شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يقود هجوم سيراميكا أمام فيوتشر وباسم مرسى بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر بعد قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

محمد كوكو حارس مرمى، علاء عطا،عبد الله محمود،سيف تقا،أحمد محسن،محمد تونى،محمود نبيل،نيفول كوبينا،بلال السعيدانى،محمد إبراهيم،شادى حسن.

يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا أنه يثق في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على قيادة الفريق لتحقيق مركز متقدم وطالبهم باستغلال المباريات التي يلعبها على ملعبه لتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويأمل على ماهر المدير الفني لنادى فيوتشر في مواصلة النتائج الرائع التي يحققها الفريق بعد الانتصار الكبير على سموحة، والتقدم أكثر للمربع الذهبى والمراكز الأولى في الجدول.