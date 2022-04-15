هل يُحطم ليفربول إنجاز يونايتد أم يكرره مانشستر سيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مباراة منتظرة بين مانشستر سيتي وليفربول، عصر غدٍ السبت، في إطار نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء يقام على ملعب "ويمبيلي".

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الأربعة بالفوز على ساوثامبتون بنتيجة (4-1)، في المقابل صعد ليفربول على حساب نوتينجهام فورست بالفوز بنتيجة (1-0).

لكن لكل من مانشستر سيتي وليفربول إنجاز قد يتحقق هذا الموسم وتكرار ما حققه فريق مانشستر يونايتد في موسم (1998 - 1999).

مانشستر يونايتد يعتبر النادي الوحيد في إنجلترا الذي استطاع أن يحقق الثلاثية التاريخية من خلال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بـ(79 نقطة) بفارق نقطة عن آرسنال الوصيف.

وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، توّج "الشياطين الحمر" باللقب المحلي بالفوز على نيوكاسل بنيتجة (2-0)، أما أوروبيًا فحقق مانشستر يونايتد اللقب القاري بالفوز على بايرن ميونيخ (2-1).

هل يُحطم ليفربول إنجاز يونايتد؟

في الموسم الحالي قد يدخل ليفربول التاريخ بعد فوزه مؤخرًا بكأس الكاراباو على حساب تشيلسي، كما يمتلك "الريدز" فرصة الحصول على ثلاثة ألقاب وهم الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ليفربول قبل نهاية المسابقة المحلية بسبع جولات يمتلك في رصيده (73 نقطة)، حيث يبتعد الفريق الأحمر عن مانشستر سيتي بفارق نقطة.

وحقق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي المسابقة 19 مرة كان آخرها الفوز بها موسم (2019 - 2020).

أما على مستوى الاتحاد الإنجليزي، فكان آخر لقب لليفربول موسم (2005 - 2006) بعد الفوز على ويست هام بركلات الترجيح (3-1)، حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة (3-3).

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وصل ليفربول صاحب الستة ألقاب إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي بنتيجة (6-4) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بمنافسه فياريال الإسباني في دور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من الطرف الثاني والذي يجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وستقام المباراة الأولى على ملعب "الآنفيلد" في 27 من الشهر الجاري، في المقابل ستقام المباراة الثانية في إسبانيا بتاريخ 3 مايو المقبل.

ويعتبر آخر لقب دوري أبطال لصالح ليفربول كان في موسم (2018 - 2019) بالفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-0).

- سيتي يريد تكرار إنجاز جاره

سيتي محليًا وفي مسابقة الدوري الإنجليزي يمتلك فرصة الحصول على اللقب للموسم الثاني على التوالي، حيث يتفوق فريق بيب جوارديولا بفارق نقطة.

ويمتلك السيتي بطولة الدوري الإنجليزي سبع مرات حيث يحتل الترتيب الخامس مناصفة مع أستون فيلا.

وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يسعى مانشستر سيتي للحصول على اللقب، حيث توّج السيتي بالبطولة ست مرات كان آخرها موسم (2018 - 2019).

ويعتبر آرسنال صاحب التتويج الأعلى لهذه البطولة بـ14 مرة ثم مانشستر يونايتد بـ12 بطولة وتشيلسي وتوتنهام 8 وليفربول 7 مرات.

أما أوروبيًا، فيسعى مانشستر سيتي للحصول على اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، حيث كان للسيتي محاولة سابقة في نسخة الموسم الماضي بعد الوصول للنهائي قبل الخسارة من تشيلسي بنتيجة (1-0).