فتحي مبروك لمصراوي: لست مقتنعاً بالمدرب الأجنبي.. ولابد من دعم إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد فتحي مبروك مدرب النادي الأهلي الأسبق على ضرورة دعم ومساندة إيهاب جلال بعد تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تعيين إيهاب جلال مدرب بيراميدز في القيادة الفنية للمنتخب المصري خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال مبروك في تصريحات خاصة لمصراوي:"يجب أن يكون هناك دعم كبير لإيهاب جلال في المرحلة المقبلة، خاصة وأننا مقبلين على تصفيات أمم أفريقيا والمنتخب حالياً يمتلك عدد كبير من اللاعبين وهو ما يصب في مصلحة الجهاز الفني الجديد".

وأضاف: "إيهاب جلال ليس عليه ضغط عكس ما تعرض له حسام البدري والذي عانى كثيراً من عدم الدعم الإعلامي والجماهيري، وفي النهاية أتمنى لجلال التوفيق والنجاح".

وأكمل: "البدري افتقد للمساندة ولم يجد الدعم من وسائل الإعلام هو ما أثر بالسلب على أراء الجماهير والتي كانت تهاجمه باستمرار بسبب تأثرها بما يُقال من مقدامي البرامج والمحللين".

وتابع فتحي مبروك حديثه: "لست مقتنع بالمدرب الأجنبي، النجاحات التي تحققت مع المنتخب كانت من خلال مدربين مصريين مثل محمود الجوهري وحسن شحاته".

واختتم: "لابد من منح الفرصة للمدرب الوطني ويجب دعمه والوقوف في ظهره من أجل تحقيق النجاحات خاصة في ظل عدم وجود مدربين أجانب أكفاء في الفترة الحالية".