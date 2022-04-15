جوارديولا: غدا أحسم موقف ثنائي مانشستر سيتي من مباراة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اتفاقه مع يورجن كلوب نظيره في ليفربول بخصوص ضغط جدول المباريات، مشيرا إلى أنه سيحسم غدا موقف الثنائي كايل ووكر وكيفن دي بروين من المشاركة في لقاء الفريقين بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول غدا السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن، في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "أتفق تماما مع كلوب فيما قاله (عن ضغط المباريات)، قلت ذلك مرات عدة، لكنني أعتقد أن لا شيء سيتغير".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لوجودنا هنا، سنحاول تقديم أداء جيد أمام ليفربول وهذا ليس بالأمر السهل، سنحاول اللعب بأسلوبنا".

وتابع: "نصل إلى نهاية الموسم ونحن في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، نحن أيضا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أمر رائع جدا".

وعن موقف ووكر ودي بروين بعد إصابتهما في المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا قال جوارديولا: "لم يتدرب كايل ووكر أو كيفن دي بروين معنا اليوم، سنرى الموقف غدا".

وأتم: "كيفن لا يعاني من إصابة عضلية، وكايل يتحسن بشكل كبير، سنرى في الساعات القادمة موقفهما".