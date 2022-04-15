شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: إيهاب جلال شاطر وتعب للوصول لهذه المكانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك والمنتخب السابق، أن إيهاب جلال مدرب شاطر وتعب جدا للوصول لهذه المكانة وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر وأتوقع له النجاح على الرغم من الهجوم عليه.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف خلال تصريحات إذاعية :"كنت مع كيروش في بداية مشواره مع المنتخب وطريقته الجديدة ولكن بعد هذه المستوى كنت مع القرار، وأتمنى لإيهاب جلال التوفيق لأنه مدرب شاطر جدا وتعب جدا للوصول لهذه المكانة بغض النظر عن تاريخه كلاعب".

وأوضح وليد صلاح عبد اللطيف: "إيهاب جلال لم يلعب للاهلى أو الزمالك ولم يلعب مع المنتخب كلاعب، ولكن كمدرب خاض أكثر من تجربة وأثبتت أنه مدرب قدير وشاطر فلازم ياخد فرصته ونحكم بعد التجربة وليس أولها، وأحمد حسام أشتغل مع إيهاب كتير والراجل بيثق فيه فليه الهجوم، وأحمد حسام كمدرب خاض تجارب أكثر من محمد شوقى صاحب الاسم الكبير ولكن على المستوى التدريبى خاض تجربتين فقط مع المنتخب الأوليمبى والفترة الأخيرة مع المنتخب الأول".

وتابع مهاجم الزمالك السابق: "أنصح إيهاب جلال باللعب بطرق مختلفة عن 4/2/3/1 المحفوظة في الكرة المصرية وتقديم لاعبين جدد للفراعنة، والتركيز في عمله فقط وعدم الاستماع لما يقال في الإعلام، والنتائج هي التي ستجبر الجميع على دعمك والوقوف خلفك".