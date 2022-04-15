شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عمار حمدى نجم الأهلى مع التأهيل من إصابة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها فى معسكر الفريق بكأس العالم للأندية الماضى فى الإمارات، حيث أدى اللاعب جزء من مرحلة التأهيل قبل السفر إلى قطر لاستكمال البرنامج العلاجى.

ووضع الطاقم الطبى المشرف على تأهيل عمار حمدى فى قطر برنامجا غذائيا للاعب لتجنب زيادة الوزن خلال فترة ابتعاده عن الملاعب بسبب جراحة الرباط الصليبى، ويحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، على الاطمئنان باستمرار على سير البرنامج التأهيلى لعمار حمدى لاعبى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن القياسات والفحوصات التى يجريها اللاعب سوف تحدد مدة بقائه فى الدوحة والبرنامج الذى يبدأ فيه،وفى وقت سابق، كشف عمار حمدي أنه يعشق الأكل بشدة ودائما ما يتناول ويملأ معدته بالكامل قبل كل مباراة يخوضها سواء مع الأندية التى لعب لها أو المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدى، إنه يعشق المأكولات بكافة أنواعها وسبق أن طلب من شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة أنه يريد الحصول على ما يكفيه من الأكل دون التقيد بنظام غذائى لأنه لا يعرف اللعب دون أن يكون بطنه ممتلئة".

وأضاف عمار حمدي، "بأكل 3 وجبات فى اليوم عبارة عن مكرونة ونصف فرخة بخلاف الفاكهة والعصائر وطبيعتى أننى أكيل لكننى فى بعض الأوقات أتناول أكثر من الوجبات تلك بتناول سندوتشات الكبدة والسجق وغيرها من المأكولات المحببة لي".

وشدد عمار حمدي: "لا أعرف ألعب ماتش بدون ما تكون بطنى مليانة ولازم أكل جيداً قبل كل مواجهة بساعتين حتى أستطيع تقديم أفضل ما لدى فى كرة القدم".

وواصل عمار حمدي: "تحدثت قبل سابق مع الكابتن شوقى غريب وطالبته بمنحى الكمية الكافية فى الأكل حتى أستطيع اللعب مع منتخب مصر بشكل جيد وهو ما تحقق فى أول مباراة حصلت على لقب أفضل لاعب فيها".

وأشار عمار حمدى إلى أنه يتناول الشيكولاتة والفاكهة بشكل مبالغ فيه قبل كل مباراة أيضاً



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (25)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (26)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (27)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (28)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (29)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (30)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (31)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (32)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (33)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (34)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (35)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (1)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (2)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (3)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (4)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (5)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (6)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (7)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (8)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (9)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (10)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (11)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (12)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (13)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (14)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (15)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (16)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (17)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (18)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (19)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (20)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (21)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (22)



عمار حمدى لاعب الأهلى بواصل التدريبات التأهيلية للعودة من إصابة الرباط الصليبى (23)