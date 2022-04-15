شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيماني أمام أندية المغرب فى 14 مواجهة قبل موقعة الرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي في العاشرة مساء السبت، نظيره الرجاء المغربي، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، خلال اللقاء الذى يقام على استاد السلام، في سهرة رمضانية لا تقبل التهاون من لاعبي القلعة الحمراء الذين يدافعون عن اللقب الذي يحمله الفريق الأحمر في أخر نسختين.

ويمتلك بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، تاريخاً حافلاً في مواجهة أندية المغرب بشكل عام، سواء خلال تواجده على رأس الإدارة الفنية لصن داونز في وقت سابق، أو تواجده في الوقت الحالي بالأهلي.

وسبق للمدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، أن تقابل مع أندية المغرب، في 14 لقاء، 10 مرات وهو مدرب في صن داونز و4 مرات وهو مدربا للأهلي.

ويعتبر الوداد المغربي، كثر الأندية المغربية التي واجهها موسيماني خلال مسيرته التدريبية، حيث التقى بالفريق المغربي 12 مرة، 10 مرات وهو على رأس الإدارة الفنية لصن داونز ومرتين خلال تواجده بالأهلي.

وحقق موسيماني 6 انتصارات على الأندية المغربية، فيما تعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات أخرى، غير أن الجنوب أفريقي لم يتذوق الهزيمة مع الأهلي حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة كانت على حساب الرجاء بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1.