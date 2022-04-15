شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتأهل إلى نصف نهائى مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي، ببطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه إيان يو بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-8, 13-11, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين بمنافسات الرجال وهم: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، و مصطفى السيرتي.

بينما شاركت في منافسات السيدات 5 لاعبات وهن: سنا ابراهيم، هنا رمضان، منه ناصر، يثرب عادل، ونادين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.