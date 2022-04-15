شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ينافس شيكابالا فى التشكيلة الأساسية للزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل سيد نيمار لاعب فريق الزمالك الشاب ، والعائد من رحلة احتراف لمدة 6 شهور بالدورى التايلندى في منافسة قوية مع محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق للدخول في التشكيلة الاساسية للفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وشارك نيمار مع الزمالك أمام فاركو فى المباراة الماضية بديلا لأشرف بن شرقى الذى غاب عن المباراة بسبب حصوله على الكارت الأحمر فى لقاء مصر المقاصة ، مما دفع فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض إلى تغيير عدد من اللاعبين والدفع باللاعب الشاب من بداية المباراة الذى أظهر مستوى جيد خلال مشاركته الأولى مع الفريق ، فيما ظهر محمود عبد الرازق بمستوى مميز في التدريبات الاخيرة مما جعله المرشح الأكبر للمشاركة امام الاتحاد السكندري في التشكسل الاساسي.

ومن المقرر أن يستمر غياب أشرف بن شرقى عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل والتى من المتوقع أن يدفع المدير الفنى بسيد نيمار بعد تألقه فى اللقاء الماضى .

ويعد سيد نيمار من لاعبي فريق الزمالك مواليد 2000، والذي يشارك مع فريق 99 في دوري الجمهورية ، وخاض تجربة احترافية في الدوري التايلاندي للمحترفين لمدة 6 أشهر أحرز خلالها 13 هدفًا وكان هداف الفريق .