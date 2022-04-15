شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: موسيمانى عينه وحشة وقلقان على الأهلى أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه قلقان على النادى الأهلى من مواجهة الرجاء المغربى بسبب مستوى الفريق المتذبذب في الفترة الأخيرة بعد الخسارة من المصرى في الدورى.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف خلال تصريحات إذاعية : "قلقان على النادى الأهلى أمام الرجاء المغربى ومستوى الفريق لا يبشر بخير، ولو كان الأهلى في حالته كان تأهل من الذهاب وليس من مباراة الإياب".

وأضاف وليد صلاح: "موسيمانى معاه قائمة قوية جدا وأسماء لاعبين على أعلى مستوى ولكنه لا يعرف استخدامها وعينه وحشة في اللاعبين وأخطأ بترك كهربا وناصر ماهر على الرغم من أنهم لاعيبه كورة حلوة جدا، وللأسف الأهلى عانى من نقص في مراكزهم وأفشة أصبح ليس له بديل بعد رحيل ناصر ماهر، وكهربا من نوعية اللاعبين التي تجيد اللعب على المرمى".

وأوضح مهاجم الزمالك السابق: "الأزمة ليست في ترك موسيمانى للاعبين فقط وإنما عدم اقتناعه بحسام حسن هداف الدورى وعمار حمدى قبل الإصابة وكذلك محمد عبد المنعم الذى تركه ثم أعادة مرة أخرى، بالإضافة إلى أن صفقات الفريق ضعيفة وميكيسونى وبيرسى تاو أقل من الأهلى".