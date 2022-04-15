شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة السنغالى نداى = 3 فوز +تعادل وهزيمة بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " مباراة الأهلى أمام الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائى دورى ابطال أفريقيا والمقرر لها 22 أبريل الجارى ، إلى السنغالى ماجيت نداى .

وسبق وأدار السنغالى نداى عدة مباريات للفريق الأحمر، منها 4 بدورى أبطال أفريقيا، ومباراة بكأس العالم للأندية، حقق الأهلى الفوز فى 3 مباريات، و وخسرواحدة ، وتعادل فى أخرى .

وجاءت نتائج الأهلى مع صافرة نداى كالتالى ..

المباراة الأولى.. الأهلى وسيمبا التنزانى عام 2018 فى دور المجموعات بدورى الأبطال وتغلب الأهلى 5/0

المباراة الثانية .. الأهلى وصن داونز بذهاب ربع النهائي بنفس البطولة وخسر الأحمر 5/0.

المباراة الثالثة .. الأهلى وصن داونز العام الماضى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين.

المباراة الرابعة .. الأهلى والمريخ السودانى عام 2022 وفاز الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف .

المباراة الخامسة .. وهى المباراة الوحيدة فى كأس العالم للأندية كانت أمام بالميراس البرازيلى وانتهت بالتعادل السلبى وتم اللجوء لركلات الترجيح وانتهى اللقاء 2/3 للأهلى وتوج بالبرونزية .