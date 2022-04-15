شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. حسام حسن كبير الهدافين وملك الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادي القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة في سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع الأهلي.

نتحدث اليوم عن واحداً من أهم نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية عبر تاريخها الطويل ، وهو حسام حسن أو كبير الهدافين صاحب التاريخ الرائع مع الأهلي ومع غيره من الأندية التي لعب لها بعد ذلك .

يُعد حسام حسن أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفا منها 18 هدفا بمباريات ودية، وهو بذلك من أصحاب أعلى سجل تهديفى دولى فى القارة السمراء، والخامس عشر فى تاريخ اللعبة والثانى فى أفريقيا هو ثانى أكثر لاعبى منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة فى المباريات الدولية برصيد 170 مباراة.

ويتصدر حسام حسن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف فى الدورى المصرى برصيد 176 هدفا، وهو الأخ التوأم لإبراهيم حسن، وتزاملا فى العديد من الأندية على مر مسيرتهما الكروية والتدريبية، اختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، ويشغل حالياً منصب المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى.

انضم حسام رفقة توأمه إبراهيم حسن في عام 79 لناشئى الأهلي، وتم تصعيدهما في نهاية موسم “1984-1985” للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس، وشارك حسام حسن لأول مرة مع الفريق الأول أمام الترسانة “14 مايو 1985” .

بدأ العميد مسيرته الكروية مع النادي الأهلي عام 1985، ولعب مع الفريق في 81 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا حتى عام 1990، ثم انتقل في موسم 1990-1991 لباوك اليوناني ، ومنه إلى نيوشاتل السويسري ، قبل أن يلبى نداء الأهلي للعودة من جديد فى موسم 1992 ليشارك فى 143 مباراة ويسجل 83 هدفا مع المارد الأحمر.

حسام حسن توج مع النادى الأهلى بـ14 لقبًا محليًا، منها 10 بطولات دوري ، ورفع كأس مصر 4 مرات، كما فاز مع الأهلى بكأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، وبطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، وكأس السوبر العربي مرتين أعوام 1997 و1998، وكأس السوبر الأفروآسيوي مرة واحدة.

وينفرد حسام حسن انه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عام وهى بطولتى 1986 و 2006 وفاز فيهما منتخب بلاده.

ويعد الهدف الذى احرزه فى بطولة أمم أفريقيا عام 2006 فى مرمى الكونغو الديمقراطية، آخر الأهداف التى سجلها، حيث كان قد تخطى عامه الـ39 وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ البطولات الأفريقية