شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة فاركو والزمالك على المائدة الفنية لـ عودة قبل موقعة الأثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على دراسة المباريات السابقة لفريق فاركو، وآخرها مباراة الزمالك في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق البرتقالي قبل اللقاء الذي يجمع المقاولون وفاركو يوم الاثنين المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، صفحة مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت بالجولة 14 بالدوري العام، وذلك استعداداً للقاء القادم لذئاب الجبل أمام فاركو في الجولة 15 والمقرر إقامته يوم الاثنين المقبل.

ويبحث ذئاب الجبل عن تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الجاري، وكان أخرها التعادل مع المقاصة بهدف لمثله في المباراة الأخيرة.

وخاض المقاولون 5 مباريات ودية قبل استئناف مسابقة الدوري، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 14 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.