شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لن أتحدث عن غيابات الأهلي أمام الرجاء و الإصرار سلاحنا للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة غدًا أمام فريق الرجاء المغربي، الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات، مؤكدًا أنه يحترم الفريق المغربي ومدربه رشيد الطاووسي، الذي وصفه أنه صديق له على المستوى الشخصي وهناك تواصل مستمر بينهما.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم الجمعة قال موسيماني: «إن دور المجموعات يسمح بإمكانية التعويض في حالة الإخفاق في أي مباراة، ولكن الآن الأهلي وصل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وهناك فريق واحد فقط سوف يتأهل إلى الدور نصف النهائي من خلال مجموع لقاءي الذهاب بالقاهرة والعودة بالمغرب».

وأشار موسيماني إلى أن جميع مباريات الأهلي مع الفرق المغربية صعبة، وهذا تكرر في أكثر من مباراة خاضها الأهلي تحت قيادته مع فرق مغربية.

وشدد المدير الفني على أن تركيزه منصب على مباراة الرجاء المغربي الأولى غدًا، وأن الفريق يجب ألا يتأثر بأي شيء خارج الملعب.

وأكد موسيماني أنه لن يتحدث عن طريقة لعب الأهلي غدًا أمام الرجاء، ونفس الأمر بالنسبة للجهاز الفني للفريق المغربي الذي لن يفصح عن خطته وطريقته، مشيرًا إلى أن الفريق عليه أن يكون أكثر تركيزًا غدًا، وفي حال تقديم المطلوب منه تكون فرصته جيدة خاصة في وجود الجماهير.

وشدد على أن الأهلي يفتقد أكثر من لاعب بسبب الإصابات مثل بدر بانون وأكرم توفيق وغيرهما، مشيرًا إلى أن هناك ١١ لاعبًا في الملعب غدًا و٥ لاعبين بدلاء والفريق اعتاد على الغيابات، لكن الأهلي بشكل عام تركيزه منصب حاليًّا على مواجهة الغد.

وقال موسيماني إن هناك أكثر من لاعب شارك بديلًا وكانت له بصمة، وفرص الجميع متساوية، واليوم في المران الختامي سيحسم من سيشارك غدًا بناء على حالة جميع اللاعبين.

وأضاف أن الأهلي توج بـ٨ بطولات في إفريقيا، وبعد توليه المهمة وصل إلى ١٠ بطولات، والفريق لديه من الخبرة ما يكفي للتعامل مع مرحلة ربع النهائي وتحقيق هدفه.

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي لديه الروح والإصرار وسيلعب على الفوز غدًا أمام الرجاء المغربي.