شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون ..أسامة عبد الكريم :كابتن ماجد لديه إصرار وتحدى للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الاولمبى السابق ، ومدرب حراس مرمى فريق غزل المحلة .

قال أسامة عبد الكريم أن أكثر الشخصيات الكرتونية التى يحبها هى كابتن ماجد، خاصة أنه كان لاعب كرة لديه الكثير من الإصرار والعزيمة والتحدى والنجاح وهذا جزء من شخصيتي في الكرة أيضا .

وتحكي قصة كان ماجد عن البطل ماجد كامل الذي حلم بان يكون فريق كرة قدم منذ طفولته ليصل بهم إلى بطولة كأس العالم.