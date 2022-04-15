مدرب الرجاء يتحدث عن: جحيم مباراة الإياب.. الهزيمة في السوبر الأفريقي.. واحترامه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، رشيد الطاوسي، بأن مباراة ناديه أمام نظيره الأهلي ستكون قوية وجيدة وممتازة يستمتع بها الجمهور.

ويحل الرجاء ضيفًا على نظيره الأهلي، عند العاشرة من مساء يوم غد السبت في ذهاب دور ربع نهائي من النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الطاوسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"شاءت الأقدار أننا سنواجه فريقًا كبيرًا.. فريقًا نحترمه فريق الأهلي في دور ربع النهائي، وستكون مباراة قوية وجيدة وممتازة يستمتع بها الجمهور وكل فريق سيدافع عن حظوظه وبالنسبة لنا كفريق الرجاء جئنا إلى هنا بمعنويات جيدة، وكل اللاعبين على أتم الاستعداد باستثناء غياب لاعب بسبب البطاقات الصفراوات بجانب إصابة زكريا الوردي واحتمال كذلك غياب اللاعب العرجون بسبب الإصابة".

واسترسل مدرب الرجاء:"الفريق متكامل به عناصر خبرة وعناصر شابة، الفريق الحمدلله منذ الإشراف عليه منذ شهر ونص وهناك تحسن بالأداء، ونتمنى أن يكون أداؤونا جيدًا وممتازًا يوازي حجم هذه المباراة، لنحقق نتيجة إيجابية فهذا شوط أول لأن مباراة الإياب في الدار البيضاء وما أدراك بالدار البيضاء وملعب محمد الخامس الذي يُعد جحيمًا ودعم الجماهير حافز أساسي وحين نتحدث عن الجمهور يصنفه العالم رقم 12 وأنا أصنفه في الرجاء كرقم 1 وجمهورنا معروف ويُعد قيمة إضافية".

وأكمل:"الشغل الشاغل بالنسبة لي أن يُركز اللاعبون في الملعب دون التركيز مع الجمهور ويعلمون أن جمهور الأهلي جمهور ذواق وجمهور يحب كرة القدم وأكيد لو رأى جمل فنية جيدة سيُصفق بحكم حبه للكرة، والجمهور حافز إيجابي ولكن اللاعب لابد أن يُركز في الملعب، هذا شوط أول لابد التركيز في المباراة الأولى قبل التركيز بالمباراة الثانية، تركيزنا ينصب 100% على المباراة الأولى هذا شوط نركز عليه قبل التفكير في الشوط الثاني".

وردّ الخسارة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي؟، بقوله:"أكيد كل مباراة تُلعب في السابق تُسجل في التاريخ، والتاريخ يشهد بأن الفريق ضيع ولكن دائمًا ننظر برؤية مستقبلية وحاليًا نناقش المباراة بظروف الأهلي الحالية التي اختلفت عن ظروف السابق، وفي أحاديثنا مع اللاعبين ناخذ كل الأمور بعين الاعتبار ونفكر في الحاضر والمستقبل".

وأتم تصريحاته بقوله:"عملية التدوير واردة لأن كل 3 أيام تلعب مباراة، والروزنامة مُكثفة، وحين نتحدث عن حراسة المرمى ففريق الرجاء يمتلك أفضل الحراس على الصعيد الوطني بحكم مردودهم الفني ومن سيحرس فريق الرجاء نجعل الأمر لآخر حصة وكذلك كل اللاعبين ومباراة الأهلي بقيمتها قد تكون حافزًا لك على المستوى البدني للاعبين، فريق الأهلي كبير بنجومه وبلاعبينه أظن أن أغلب لاعبيه بالمنتخب المصري، وأظن أنه لابد أن نركز أكثر دون النظر على الفترة الحالية، ليس مُعطى أن نأخذه بعين الاعتبار وهذا احترام للنادي الأهلي".

وكان الرجاء قد هُزم أمام نظيره الأهلي في السوبر الأفريقي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.