موسيماني: نواجه فريقا تصدر مجموعته.. وانظروا لتشيلسي والريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن مباراة الرجاء البيضاوي بداية العمل الصعب في دوري أبطال إفريقيا، معتبرا أن الجماهير بأعداد كبيرة يمكن أن تضغط على صاحب الأرض، وضرب المثل بتشيلسي وريال مدريد.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال: "خرجنا من الظروف السهله للظروف الأصعب، في دور المجموعات من الممكن أن تخسر أو تتعادل".

وتابع: "لابد أن نحقق الفوز، لو نظرنا لمباراة السوبر الإفريقي نعرف أن المباراة صعبة، وأن مباريات الأهلي مع الفرق المغربية صعبة للغاية".

وأضاف: "نلعب أمام فريق تصدر مجموعته، ومدربهم جيد وهو صديقي، وكنا معا في الفيفا.

أما عن المدير الفني للرجاء رشيد الطاوسي، فقال موسيماني: "نحن أصدقاء نتحدث على (واتساب) سواء مع مدرب الرجاء أو الوداد أو المدربين في المغرب".

ورفض موسيماني الحديث عن خسارة الفريق في مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، قائلًا: "نحن الآن في بطولة إفريقيا".

وعن خطته قال: "بالتأكيد لن أكشف عن خطتي لمباراة الرجاء".

وواصل: "أنا لست أفضل مدرب في إفريقيا، ولم أقل هذا الشيء من قبل على الإطلاق".

عن حضور الجماهير في مباراة الدار البيضاء، قال: "لابد من التركيز داخل الملعب من أجل الفوز بالمباراة، الجماهير الكثيرة بتكون هي الضغط الأكبر على صاحب الملعب."

وانتقل للحديث عن وضع لاعبه المغربي، بدر بانون: "نحن مفتقدين بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي، في إصابات كثيرة من الممكن أن تري فريق جديد في مباراة الغد، ولكن الإصابات جزء من كرة القدم".

والإصابات شئ طبيعي في أي فريق، دائما نتعود في وجود الإصابات ولعبنا كأس العالم للأندية بإصابات كثيرة.

وعن طاهر محمد طاهر، قال: "لو جاهز فنيا بالتأكيد سيكون له دور في مباراة الغد، ولكن الإصابة كانت سبب في عدم وجوده في مباراة المصري الأخيرة".

واستطرد قائلًا: "لدينا روح من أجل الفوز بمباراة الغد، وسنفوز بها ان شاء الله".

أما عن أداء الفريق في دور المجموعات، فقال: "انظروا لتشيلسي بطل أوروبا وكأس العالم للأندية أين هو الآن؟.. ريال مدريد الذي خسر أمام فريق شريف في دور المجموعات اين هو الآن؟! أنه في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

واختتم قائلًا: "انظروا للمنافسة بين السيتي وليفربول، جوارديولا أفضل مدرب في العالم كان يتفوق على ليفربول بـ14 نقطة الآن أصبح نقطة واحدة".