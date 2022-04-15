أيمن أشرف: لا أعرف الكثير من لاعبي الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي، أن "المارد الأحمر" يسعى لتقديم مباراة قوية أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه لا يعرف الكثير من لاعبي "النسور".

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الرجاء في العاشرة مساء يوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الأهلي ‏we‏ السلام.

وقال أيمن أشرف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يوجد أفضلية سواء أقيمت المباراة هنا أو في المغرب، هدفنا أن تكون البداية قوية في مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف".

وأضاف: "نفس الأمر ينطبق على مباراة العودة في الدار البيضاء، نلعب على الفوز وعدم استقبال أهداف أيضا".

وتابع: "لا أعرف أغلب لاعبي الرجاء، باستثناء حميد أحداد بسبب تواجده مع الزمالك في الموسم الماضي، بجانب محسن متولي، لكنهم يملكون لاعبين على مستوى عالٍ".

وأتم: "بالتأكيد الراحة التي حصلنا عليها عقب مباراة المصري جعلتنا أكثر ارتياحا، خاصة بعد الضغط في الفترة الماضية وكثرة المباريات".