مصدر لمصراوي: كاف صرف مكافأة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أفاد مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بصرف مكافآت مشاركة المنتخبات الوطنية في منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى أن مكافأة المركز الثاني للمنتخب المصري طبقاً للتعديل الذي طرأ علي اللائحة المالية للبطولة تم صرفها وإرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وحصل منتخب مصر وصيف كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون علي جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار و750 ألف دولار أمريكي بزيادة قدرها 250 ألف دولار أمريكي عن منتخب السنغال وصيف البطولة السابقة في 2019 .

وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون زيادة إجمالية في الجوائز المالية للبطولة بالمقارنة ببطولات كأس الأمم الأفريقية السابقة، حيث كانت الزيادة بقيمة مليون و850 ألف دولار أمريكي.

وحصل السنغال المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي بزيادة قدرها نصف مليون دولار أمريكي عن منتخب الجزائر الفائز بكأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر في عام 2019