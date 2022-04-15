شكرا لقرائتكم خبر عن ابو العلا يمثل مصر فى بطولة إيطاليا الدولية للجولف.. وانطلاق معسكر رمضان للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك لاعب منتخب مصر الوطنى للجولف الواعد محمد ابو العلا ذو الـ 16 عاما فى منافسات بطولة إيطاليا الدولية للجولف المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجارى.

وتأت مشاركة اللاعب فى البطولة ضمن برنامج إعداد لاعبى المنتخب الوطنى الاول للجولف لبطولة العالم المقرر اقامتها فى فرنسا نهاية شهر أغسطس المقبل .

ويركز مجلس إدارة اتحاد الجولف على اللاعبين الواعدين من الناشئين المميزين سواء المتواجدين فى مصر او المقيمين بالخارج لاتمام دراستهم من خلال إشراكهم الدائم في البطولات الدولية الخارجية.

فى الوقت نفسه بدأ معسكر الناشئين والناشئات الرمضانى الذى ينظمه اتحاد الجولف طوال شهر رمضان المبارك بواقع 4 أيام أسبوعيا .

ويات المعسكر التدريبى المفتوح للفريق ضمن الاستعدادات للمشاركة فى البطولة العربية للناشئين والناشئات المقرر اقامتها فى أكتوبر المقبل بمدينة الحمامات التونسية .

ورفض مجلس إدارة اتحاد الجولف الراحة خلال شهر رمضان لجميع اللاعبين الناشئين وقام بتنفيذ المعسكر التدريبى عقب انتهاء البطولة الأفريقية للناشئين التى اختتمت قبل شهر رمضان بيوم واحد فقط.

وينتظم فى المعسكر التدريبى المفتوح مايزيد عن 35 لاعبا ولاعبة من جميع المراحل السنية للناشئين والناشئات تحت قيادة مدرب الفريق واللاعب الدولى فارس عبد العزيز.