شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن عن بوابات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي المتخصصة في تنظيم ودخول الجماهير للمباريات، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن أماكن دخول الجماهير لمباراة الإهلي والرجاء المغربي المقرر لها غدا ضمن مباريات دور الـ 8 لدوري ابطال افريقيا.

ونشرت شركة تذكرتي أماكن دخول الجماهير والتي جاءت كالتالي :

بوابات دخول استاد السلام الخاصة بكل فئة لمباراة النادي الاهلي و نادي الرجاء الرياضي غداً️

بوابة ٤: المقصورة

بوابة ٦: الدرجة الأولي - الدرجة الثالثة شمال

بوابة ٥: الدرجة الثانية شمال

⏱فتح الأبواب 6:30 و بدء المباراة 10 مساءً

(يجب توافر بطاقة المشجع الخاصة بك و التذكرة لحضور المباراة)



الاهلي والرجاء

من ناحية أخرى يتابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة حالة المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر، الذي يتواجد فى بلاده حاليا لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها من التدريبات بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة من فيروس كورونا.

وتؤكد المؤشرات الأولية أن حالة بدر بانون مطمئنة والنتائج الأولية للفحوصات جاءت مبشرة، وأن موعد عودة اللاعب للملاعب اقترب، وهو ما سيتحدد بعد الفحوصات الطبية الجديدة التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يجري بانون فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على عضلة القلب، ليتم عرضها على طبيب الأهلي ليحدد موعد عودته للملاعب وبدء البرنامج التأهيلي الخاص به قبل عودته للمشاركة في المباريات.

ومن المنتظر أن تصطحب بعثة الأهلي بدر بانون في رحلة عودتها من المغرب عقب مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمعهما على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 22 أبريل الجاري.

وقام الجهاز الطبي بالأهلي بعرض الفحوصات الخاصة بحالة بدر بانون على عدد من الأطباء المتخصصين في القلب في أوروبا لمعرفة حالة اللاعب وموقفه من المشاركة في تدريبات فريقه.