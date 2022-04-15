شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. سر تسمية كوت ديفوار بمنتخب الأفيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كوت ديفوار أو ساحل العاج اسمين لبلد واحد، ففي إبريل 1986 قررت حكومة الدولة اعتماد إسم "كوت ديفوار" كمسمى لها بكل اللغات بدلاً من ترجمة مصطلح "ساحل العاج" لبقية اللغات كما كان يحدث سابقاً.

يلقب منتخب كوت ديفوار بـ "الأفيال"، إذ يعد الفيل هو الشعار الوطني لكوت ديفوار، التي كان لها تاريخ طويل في صناعة العاج، ونحظى الأفيال بمكانة كبيرة في كوت ديفوار حتى إن تسمية البلد مصدرها قرون هذا الحيوان.

شارك منتخب كوت ديفوار 3 مرات في نهائيات كأس العالم أعوام، 2006، 2010 و 2014 .

كانت أول مباراة دولية لمنتخب كوت ديفوار في عام 1960 ضد بنين وانتهت بفوز ساحل العاج 3 - 2 ويعد أكبر فوز في تاريخ المنتخب الإيفواري كان نتيجة 6 - 0 في عام 1985 على حساب منتخب مالي.

فيما كانت أكبر هزيمة تعرض لها منتخب الأفيال في عام 1971، أمام منتخب غانا، والذي فاز على ساحل العاج بنتيجة 6 - 2.

توج منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية مرتين في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأهم في القارة السمراء، وذلك عام 1992، وكذلك عام 2015.