شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى نصف نهائى بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة، إلى الدور نصف النهائي، ببطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه ماثيو كاستجنيت بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-1: 12-10, 4-11, 11-4, 11-8.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين بمنافسات الرجال وهم: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، و مصطفى السيرتي.

بينما شاركت في منافسات السيدات 5 لاعبات وهن: سنا ابراهيم، هنا رمضان، منه ناصر، يثرب عادل، ونادين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.