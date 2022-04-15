قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة "أون تايم سبورت" عن إذاعتها مباراة الأهلي ونظيره الرجاء المغربي، في العاشرة مساء السبت، 16 إبريل، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة بي إن سبورت بريميوم 3.

وتقام مباراة الإياب يوم 22 أبريل على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

فيما حسم العملاق المغربي صدارة المجموعة الثانية بعدما جمع 15 نقطة جعلته مبتعدًا عن وفاق سطيف الجزائري الوصيف والذي يمتلك 9 نقاط.

التكشيل

ومن المتوقع أن يدخل موسيمانى اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- قفشة

خط الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبدالقادر- محمد شريف.