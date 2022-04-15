شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى .. صالة حسن مصطفى تستضيف نهائى كأس رجال الطائرة 22 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الكرة الطائرة عن إقامة بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال يومى22,23 أبريل وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 24 من نفس الشهر .

يقام بلاى أوف نهائى كأس رجال الكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

يقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

ويسعى اتحاد الطائرة للتعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.