شكرا لقرائتكم خبر عن موبولولو و مانجا خارج حسابات الاتحاد السكندري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت التقارير الطبية التي خضع لها الثنائي الأنجولي موبو لولو وأحمد نبيل مانجا لاعبا الاتحاد السكندري صعوبة لحاقهما بمباراة الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.

ويخضع الثنائي لأشعة وفحوصات الأحد المقبل لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية حيث يعانى الأنجولي من مزق في السمانة بينما يشتكى احمد نبيل مانجا من شد في العضلة الأمامية، ويبذل الجهاز الطبي مجهود كبير لتجهيز اللاعبين.

ويعانى خط هجوم الاتحاد السكندرى من نقص حاد بعد إعارة أحمد على مهاجم الفريق للمقاولون العرب وإصابة الهداف موبو لولو.

من ناحية أخرى قال عماد النحاس المدير، الفني للاتحاد السكندرى، إن دورى الموسم الحالى صعب وقوى، لافتا إلى أن خسارة مباراة أو المكسب من الممكن أن تؤثر على ترتيب الفريق بشكل كبير الجدول.

وتحدث النحاس في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" عن مواجهة البنك الأهلى، مؤكدا أنه كانت معقدة في توقيت صعب لافتا إلى أن الهدف الذى سكن شباكهم في وقت مبكر أربك حساباتهم.

وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة للغاية ويشعرون بالمسئولية، مشيرا إلى أنهم بذلوا مجهودا كبيرا وعازمون على عودة سيد البلد لمكانته الطبيعية.

وتابع العمدة: "الحمد لله على كل شيء وكانت مباراة كبيرة في توقيت صعب، وحاولنا وكنا أفضل من المباراة الماضية وحاولنا في الشوط الثانى من خلال التغيرات تحسين النتيجة ولكن رجعنا متأخر".

وأكمل: "أتمنى يبقى عندنا وقت نشتغل ومحتاجين أشياء كثيرة في الملعب وكل الفرق قريبة من بعضها ودى حلاوة الدورى في الكراسى الموسيقية"، مختتما حديثه عم مواجهة الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل: "مباراة صعبة أمام فريق كبير وأتمنى نكون فى يومنا".

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى فى الدقيقة 5 عقب استغلال كرة عرضية من زميله عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى بالدقيقة 65 عقب مهارة فردية للاعب إبراهيم حسن وتسديدة قوية على مرمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما حصد فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.