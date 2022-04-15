7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يراقب مهاجم أفريقي سوبر تمهيداً للميركاتو الصيفى، و الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور جزء من مران اليوم قبل مواجهة الرجاء.

الزمالك يراقب مهاجم أفريقي سوبر تمهيداً للميركاتو الصيفى

تضع إدارة نادي الزمالك بعض المهاجمين الافارقة تحت الاختبار والمراقبة خلال الفترة الحالية تمهيدا للتعاقد مع ابرزهم لتدعيم خط الهجوم في ظل عدم رغبة الإدارة والبرتغالي جيسوالدو فيريرا في بقاء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، والذي لم يقدم أي مستوي يشفع له بالبقاء في الزمالك منذ انضمامه منتصف الموسم الماضي.

الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور جزء من مران اليوم قبل مواجهة الرجاء

يسمح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لوسائل الإعلام بحضور جزء من مران الفريق اليوم المقرر له التاسعة والنصف مساءً باستاد التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة الرجاء المغربى فى بطولة أفريقيا، حيث تحضر وسائل الإعلام ما يقرب من 15 دقيقة من مران اليوم، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدورى أبطال أفريقيا.

تعليمات خاصة لعلاء وعبد الغنى وتجهيز عبد المجيد فى الزمالك

أعطى جوسفالدو فيريرا تعليمات خاصة لجهازه المعاون بضرورة تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء والشباب على رأسهم حسام عبد المجيد حتى يكون بديلاً للثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى بعد التأكد من إجراء محمود حمدى الونش لعملية جراحية فى الركبة تستلزم الراحة لبعض الوقت وهو ما سيؤدى لضرورة الإعتماد على مدافع ثالث مع توالى المباريات بالدورى .

موسيماني يجرى تعديلات على طريقة لعب الأهلي أمام الرجاء المغربي

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إجراء تعديلات على خطة وتشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع في مستوى الأهلي وكذلك انخفاض مستوى بعض اللاعبين.

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع معين الشعبانى لتدريب الفريق

كشف مصدر مقرب من معين الشعباني المدير الفني للنادى المصرى حقيقة وجود مفاوضات مع فريق بيراميدز، لتولي الإدارة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، والذى تولى مؤخراً مسئولية تدريب المنتخب الوطني.

موسيماني يرسم خارطة الأهلي لـ"فك حصون" الرجاء المغربي

يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على وضع خطة اللعب في مباراته ضد الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد الأهلي والسلام وسط حضور 20 ألف مشجع من جماهير الفريق الأحمر، لمؤازرته في مشوار تحقيق لقب البطولة الإفريقية للعام الثالث على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

هل يتحمل الأهلى 15 مليون جنيه تكلفة الحكام الأجانب لنهاية الموسم؟

وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح على طلب النادى الأهلى باستقدام حكام أجانب لمبارياته فى الدورى هذا الموسم، بشرطين الأول أن يتحمل الأهلى تكلفة الحكام الأجانب لجميع المباريات، والثانى أن يتم إبلاغ اتحاد الكرة قبل 15 يوما من المباراة.