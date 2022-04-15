شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم ..أحمد أبو مسلم : عمو فؤاد أكثر شخصية رمضانية تأثرت بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو أحمد أبو مسلم نجم الأهلى والمنتخب السابق .

قال أحمد أبو مسلم أن أكثر شخصية رمضانية كان يتابعها و هو صغير، ووثق فيه و استفاد منها ، هى شحصية عمو فؤاد التى كان يقدمها الراحل فؤاد المهندس

قدمت فوازير عمو فؤاد المعلومة في محتوي كوميدى نال حب الكبار قبل الصغار، حيث اعتمد على تقديم المعلومات بشكل مبسط وبابتسامة لا تغيب عن وجهه ليطلب من المشاهدين حل الفزورة.