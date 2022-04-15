شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الإسماعيلى فى رمضان.. 26 هدفاً حصاد رحلة مصطفى كريم مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير قابل للإيقاف حينما كان يشارك بالقميص الأصفر دائما ما يسجل ويمثل أكبر تهديدا للمنافسين، هز الشباك وإنتزاع آهات الجماهير كان غايته الأسمي في كرة القدم، لا يتحدث سوى بلغة الأهداف، أرقامه وإبداعاته بالمستطيل الأخضر لا تزال عالقة في ذهن الجماهير العاشقة بشغف رغم مرور السنين .. هكذا سلط ” النادي الإسماعيلي “ الضوء على مصطفى كريم فى سلسلة حلقات ينشرها عن تاريخ هدافى الدراويش على مدار شهر رمضان المبارك.

- يحتل العراقي مصطفي كريم مهاجم الإسماعيلي الأسبق، المرتبة الثالثة في قائمة هدافي الأجانب بالنادي

- أحرز 26 هدفًا بواقع ” 20 هدفًا في الدوري العام.

- سجل هدفً واحد في كأس مصر

- سجل مصطفى كريم هدفًا في البطولات الافريقية و4 أهداف في البطولة العربية “.

- أحرز الهدف الـ 1600 للإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام، وذلك في مرمي طلائع الجيش موسم 2008 / 2009، كما أنه سجل 3 ثنائيات خلال مشواره مع الدراويش.