شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة السابق والمدير الفنى السابق لمنتخب الناشئين، دائرة المرشحين لشغل منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا.

ووجه اتحاد الكرة الشكر مؤخرا لنيلو فينجادا على الفترة التى قضاها فى اتحاد الكرة فى منصب المدير الفنى ، فى ظل عدم وجود دور واضح له .

وهناك أكثر من إسم يفاضل اتحاد الكرة بينهم لهذا المنصب خلفا لفينجادا ، وعلى رأسهم حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والدكتور عمرو أبو المجد والدكتور محمود سعد .

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا توجيه الشكر للبرتغالى كيروش المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتعيين ايهاب جلال خلفا له.