شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات وترتيبات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات المقبلة استعداداته لمباراة الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال افريقيا وهي المباراة التى يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة فيها تثسهّل مهمته في لقاء العودة بالمغرب.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء في دوري الأبطال وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في بطولة أفريقيا؟

ج: الاهلي يلعب مع الرجاء في العاشرة من مساء غداً ، السبت، بإستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب.

س: ما هو موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والرجاء؟

ج: يحضر بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الرجاء المغربى، الذى يعقد فى الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلى والسلام وذلك حسب لوائح الالتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.

س: ما هو موعد أخر مران للأهلي قبل مواجهة الرجاء في لقاء الذهاب؟

ج: الاهلي يتدرب في التاسعة والنصف من مساء اليوم بإستاد التتش ويسمح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لوسائل الإعلام بحضور جزء من مران الفريق اليوم حيث تحضر وسائل الإعلام ما يقرب من 15 دقيقة من مران اليوم، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدورى أبطال أفريقيا.