"بالفيديو".. 10 أهداف قاتلة في مباريات الأهلي والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحمل مباريات الأهلي والرجاء دائماً ندية وإثارة ويتبادل الفريقين التفوق على الأخر عربياً وأفريقيا وذلك قبل مواجتهما غداً السبت في كلاسيكو عربي يجمع كبيرين مصر والمغرب .

ويستضيف الأهلي الرجاء في العاشرة من مساء الغد السبت على ملعب الأهلي WE السلام وسط حضور 25 ألف متفرج في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الأهلي مع الرجاء ببطولة دوري أبطال أفريقيا 6 مرات حيث يتفوق بطل المغربي الذي حقق الفوز مرتين مقابل مرة للأهلي و3 تعادلات فيما لعبا عربياً مرتين تفوق فيهما الأهلي وحكمت ضربات الجزاء الترجيحية السوبر الأفريقي الأخير بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

ولعب الأهلي مع الرجاء بشكل إجمالي 9 مباريات فاز الأهلي في 3 والرجاء في 2 وتعادل الفريقين 4 مرات ولكن الأهلي توج على حساب الفريق المغربي بثلاث بطولات مقابل لا شىء للنسور.

وخلال الـ 9 مباريات سجل الفريقين 21 هدف منهما 10 أهداف قاتى في الدقائق الأخيرة من المباريات وهي كالتالي حسب الترتيب الزمني:



(هدف وليد صلاح الدين في الدقيقة 90) - نهائي ببطولة الأندية العربية الأبطال 1996 وفاز الاهلي بالمباراة 3-1

(هدف سمير كمونة 89 وهادي خشية 90+7) - بطولة النخبة 1997 وفاز الاهلي بالمباراة 2-0

(هدف غباشي 89 ) - دوري أبطال أفريقيا 1999 وفازالرجاء بالمباراة بهدف نظيف

(هدفي هشام بو شروان 89 و93 ) - دوري أبطال أفريقيا 2002 وتعادل الفريقين 3-3 ( المباراة الأولى كان قد سجل أحمد بلال 90 ومحمد على ديالو للرجاء وانتهت 2-1 للفريق المغربي)

(عماد متعب 90+1) - دوري أبطال أفريقيا 2005 وتعادل الفريقين 1-1

(هدفي طاهر محمد طاهر 90 ) - كأس السوبر الأفريقي 2021 وفاز اللأهلي بركات الجزاء الترجيحية