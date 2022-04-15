"رقم تاريخي يتفرد به بطل المغرب".. 10 حقائق قبل مواجهة الأهلي والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تتكررمواجهة الأهلي وشقيقه الرجاء مرة أخرى ببطولة دوري أبطال أفريقيا في كلاسيكو عربي يجمع كبيرين مصر والمغرب في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي الرجاء في العاشرة من مساء الغد السبت على ملعب الأهلي WE السلام وسط حضور 25 ألف متفرج في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير 10 حقائق عن الصدام القوي وتاريخ مواجهات الفريقين.

- لعب الأهلي مع الرجاء 6 مرات ببطولة دوري أبطال أفريقيا فاز بطل مصر مباراة وخسر 2 وتعادل في 3 مباريات.

- جميع المباريات الـ 6 التي لعبها الأهلي مع الرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت في دور المجموعات لنسخ 1999، 2002، 2005 .

- لم يلعب الأهلي والرجاء مطلقاً في أى دور إقصائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث إن مباراة الغد هي أول لقاء يجمع الفريقين في هذه المرحلة.

- يحمل الرجاء رقم إيجابي له وسلبي على الأهلي حيث إن الفريق المغربي أول فريق أفريقي في التاريخ يفوز على الأهلي في مصر في بطولات أفريقيا وكان في الثالث من سبتمبر لعام 1999 برأسية المهاجم غباشي.

- لم يخسر الأهلي من الرجاء مطلقاً منذ 22 عام وتحديداً منذ مباراة دور المجموعات نسخة 2002 التي إنتهت لمصلحة الفريق الأخر 2-1 .

- المباريات الـ 6 التي جمع الفريقين وانتهت بفوز أحدهما كان الفارق فيها هدف فقط.

- أكبر نتيجة في مباراة الفريقين بدوري الأبطال كانت مباراة القاهرة في دور المجموعات 2002 حيث انتهت بالتعادل 3-3 .

- هداف مباريات الأهلي والرجاء في دوري الأبطال ، هشام بو شروان وأحمد بلال وكل منهما هدفين.

- ويتفوق الأهلي على الرجاء عربيا حيث واجهه مرتين ، الأولى ببطولة الأندية العربية الأبطال وفاز الأهلي عليه في المباراة النهائة 3-1 والثانية ببطولة النخبة التي نظمها النادي المغربي وفاز بطل مصر 2-0 وتوج بالبطولة وسجل فوزه الأول بمركب محمد الخامس ويتفوق أيضاً في المباراة الأفريقية الوحيدة التي جمعت الفريقين خارج دوري الأبطال وهي مباراة السوبر الماضي.

- سُجل في جميع مباريات الأهلي والرجاء (9 مباريات) 21 هدفاً ، 10 منهم في الدقائق الأخيرة من المباراة,