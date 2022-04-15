مدرب سيمبا لمصراوي: أتوقع صعود المصري أو بيراميدز لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيي:

علق الإسباني بابلو فرانكو المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني علي مباراة فريقه القادمة أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وقال بابلو فرانكو في تصريحات خاصة لمصراوي : " أورلاندو بيراتس فريق جيد ولديه لاعبين جيدين ، هم المرشحون على الورق ، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك ، و سنبذل قصارى جهدنا للتغلب عليهم ."

وتابع : إنها مباراة خاصة لكن استعداداتنا لا تتغير فيما يتعلق ببعض الأسابيع الأخرى والمباريات الأخري علينا أن نتصرف بشكل طبيعي ونقوم بنفس العمل الجيد الذي نقوم به دائمًا."

واستكمل المدرب الإسباني:" يستخدمون أنظمة مختلفة للهجوم والدفاع ، وهذا يعني أن لديهم بدائل وليس من السهل اللعب ضدهم. هم فريق تنافسي للغاية ، فريق كبير في أفضل دوري في جنوب وشرق أفريقيا هو الدوري الجنوب أفريقي."

وواصل :" لديهم العديد من اللاعبين الجيدين. هوتو خطير حقًا ، موسيل هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في القارة ، أي لاعب خط وسط مهاجم يمكنه اللعب والتسجيل ، حتى الظهير مثل شاندو سجلوا أهدافًا في هذه المسابقة."

وعند سؤاله عن مستوي الفرق المصرية المشاركة في الكونفدرالية أجاب :" بيراميدز والمصري يقدمان أداء جيدا في والبطولة وأتوقع أن يكون أحد الفريقان طرف في النهائي ."

وأضاف : "هذا الموسم سيمبا ليس لديه ميزانية كبيرة مع رحيل عدد من اللاعبين، ومع ذلك تواجدنا في الدور ربع النهائي هذا يعد نجاحًا بالفعل لأنه في الموسم المقبل يمكننا التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا".

وأختتم : "يمكن أن تكون أفضل ولكن طموحنا ليس له حدود. لدينا فرصة لصنع التاريخ لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك ."