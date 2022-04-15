"حقق ما لم يسبقه إليه أحد".. مدافع الرجاء السابق يشيد بموسيماني قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيي:

تحدث عبد الرحيم شاكير مدافع المنتخب المغربي والرجاء البيضاوي المغربي السابق وشباب المحمدية الحالي عن المباراة المرتقبة بين الرجاء والنادي الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر خوض مباراة الذهاب بالقاهرة يوم السبت 16 أبريل علي ملعب الأهلي We السلام والإياب يوم 23 أبريل علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وقال شاكير في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي والرجاء ينتظرهما مباراة قوية، الفريقان يمتلكان شعبية كبيرة، وخبرات كثيرة في أفريقيا، فالرجاء من أكبر الأندية في أفريقيا والأهلي نادي القرن الأفريقي، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وتابع المغربي الدولي: "الأهلي يمتلك قائمة مدججة بالنجوم أصحاب الخبرات، القادرين علي صناعة الفارق في الأوقات الحاسمة، أظن أننا سنشاهد مباراة حماسية، هكذا كانت كل مبارياتنا مع الفريق المصري."

وأكمل:" الرجاء يملك مجموعة من اللاعبين الشباب ذو الروح الحماسية وأيضا لاعبين ذوي خبرات كبيرة في كرة القدم الأفريقية ".

وواصل:"بيتسو موسيماني إضافة قوية لنادي القرن، حيث إن منذ توليته قيادة الأهلي قادر علي تحقيق جميع البطولات، واستطاع أن يحقق لقبان دوري أبطال وأيضا سوبر أفريقي، وكذلك حقق نتائج رائعة في كأس العالم، هو الإنجاز لم يسبقه إليه أحد في هذه المدة. "

وأردف:"علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ومحمد مجدي افشة صانع ألعاب الفريق، هما الأبرز والأخطر وكذلك بدر بانون الغائب عن المباراة".

وأوضح " بدر بانون صديقي منذ أن كان لاعباً بالرجاء، هو يتملك قدرات كبيرة وخبرت دولية وإضافة قوية للنادي الأهلي للمنتخب المغربي، كلنا شاهدنا كيف تطورت المنظومة الدفاعية بالأهلي بالتعاقد مع بدر ، أتمنى له الشفاء العاجل ".

واختتم تصريحاته:" المباراة بحسب الإمكانيات الموجودة عند الفريقين تنقسم إلى 50 % لكل فريق وليست سهلة سواء كانت في مصر أو في المغرب أتمنى المباراة تخرج بالشكل الذي يليق بالكبيرين والفوز يكون حليفنا".